Pomeriggio 5: Luigi Favoloso rivela di essere in una località segreta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Si è tinta di mistero la puntata di Pomeriggio 5 andata in onda nella giornata del 15 gennaio, in cui Barbara D’Urso ha annunciato che Luigi Favoloso avrebbe telefonato in trasmissione per rivelare alcuni dettagli della sua scomparsa, che perdura da ormai 18 giorni. L’ex concorrente del Grande Fratello ha infatti chiamato rivelando di trovarsi in questo momento in una località segreta all’estero, senza però dare ulteriori spiegazioni in merito al suo allontanamento. Pomeriggio 5: parla Luigi Favoloso Siamo in onda con #Pomeriggio5, partiamo subito con la scomparsa di #LuigiFavoloso che ci ha contattato pic.twitter.com/EiH4o1dwVp — Pomeriggio 5 (@Pomeriggio5) January 15, 2020 Nel bel mezzo della puntata, la presentatrice di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha preso la parola rivelando la precedente telefonata di Favoloso: “Luigi Mario Favoloso ha chiamato ... Leggi la notizia su notizie

