Pallamano, Europei 2020: Danimarca eliminata a sorpresa, ecco le ammesse al Main Round (Di giovedì 16 gennaio 2020) Si è chiusa quest’oggi la fase a giorni degli Europei di Pallamano maschile 2020, e lo ha fatto con una grande sorpresa, che ha visto la Danimarca campione del mondo in carica uscire di scena nonostante il successo contro la Russia. Una sfida tuttavia in salita per Mikkel Hansen e compagni, sotto di quattro lunghezze al termine della prima frazione, ma capaci di rimontare fino al conclusivo ed inutile 31-28. Sorpasso in vetta alla classifica ad opera dell’Ungheria, che si è invece imposta dopo un grande secondo tempo contro la rivelazione Islanda per 24-18, grazie alle parate di un Roland Mikler in stato di grazia, che si candida tra i migliori estremi difensori del torneo. Ko invece ininfluente per Aron Palmarsson e compagni, che hanno chiuso il seconda piazza, con 4 punti. La classifica del gruppo E: Ungheria 5 Islanda 4 Danimarca 2 Russia 0 Le qualificate al Main ... Leggi la notizia su oasport

