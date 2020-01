Marco Simoncelli è morto 8 anni fa. E ci manca ancora tantissimo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un titolo mondiale in 250. 14 gran premi vinti tra 125 e duemmezzo. Nella top class nessuna vittoria, però due podi - un 2° e un 3° posto - e due pole positions che autorizzavano a pensare in grande per il futuro. Invece, il 23 ottobre 2011 a Sepang la carriera e la vita di Marco Simoncelli (che il 20 gennaio compirebbe 33 anni) si sono drammaticamente interrotte. Spezzate da uno di quegli incidenti che richiedono una concatenazione di coincidenze sfavorevoli che pare impossibile si realizzino tutte insieme. E invece a volte succede. L’onda di emozione e di disperazione che la morte di Marco ha suscitato si è propagata ben oltre la cerchia degli appassionati di motociclismo e ben al di là dei meriti sportivi, notevoli per altro, del Sic. Senza accorgersene, e sicuramente senza alcuna intenzione di farlo, Simoncelli era riuscito a conquistare tutti. Sia gli appassionati, per la sua guida ... Leggi la notizia su gqitalia

