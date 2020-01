Il luogo di preghiera (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Quando sentiamo la parola tornado è inevitabile pesare alla distruzione, a milioni di perdite materiali e, sfortunatamente, anche le perdite umane. Coloro che vivono in aree soggette ai tornado, sono pronti a lasciare la propria casa o preparare alcune aree della casa per proteggersi. Qualunque sia la situazione, nessuna persona vorrà essere fuori quando ciò accade. Prima di un tornado è necessario rimanere calmi ed essere attenti alle possibili trasformazioni. In generale, nei villaggi viene attivato un allarme di evacuazione, ma se non si ha il tempo di andarsene è necessario trovare un riparo, un seminterrato o una cantina, una stanza senza finestre, un luogo sotterraneo che fornisce protezione. I tornado non avranno pietà quando si tratta di distruggere tutto ciò che hanno davanti, e la cosa più importante è salvaguardare la propria vita. Nella Contea di Lee, in Alabama, più di ... Leggi la notizia su bigodino

