Un uomo si è dato fuoco davanti alla sede dell’Europarlamento a Strasburgo (Di martedì 14 gennaio 2020) Nel primo pomeriggio di martedì 14 gennaio un uomo, sembra di origini albanesi, si è dato fuoco davanti alla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo. Immediato l’intervento del personale di sorveglianza e dei pompieri in servizio, che hanno spento le fiamme e prestato soccorso all’uomo. Un uomo si è dato fuoco davanti alla sede dell’Europarlamento a Strasburgo Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto un uomo di cittadinanza albanese a cospargersi di benzina e darsi fuoco di fronte alla sede del Parlamento Europeo a Strasburgo. Grazie all’immediato intervento del personale di sorveglianza dell’edificio e dei pompieri in servizio, l’uomo è stato prontamente soccorso e le fiamme spente grazie ad un estintore. L’uomo, che ora è stato ricoverato in ospedale, ha riportato gravi ustioni al volto e alle mani. <img ... Leggi la notizia su giornalettismo

