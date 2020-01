Suonerie per Whatsapp, ecco come usare qualsiasi canzone (Di martedì 14 gennaio 2020) Forse non lo sappiamo, ma possiamo usare come Suonerie per Whatsapp tutte le canzoni, e in generale i file audio, presenti sul nostro telefono. ecco come. La nostra ricerca di Suonerie per Whatsapp in realtà è più semplice di quello che pensiamo. Infatti possiamo usare praticamente tutti i file audio presenti sul nostro smartphone come suono di notifica o di chiamata per la popolare App di messaggistica. Suonerie per Whatsapp, una delle (tante) funzioni poco documentate Anche in questo caso, come succede abbastanza di frequente, la funzione per usare qualsiasi file audio come suoneria esiste praticamente da sempre, ma è “nascosta” fra le decine di opzioni che usiamo di rado. Basta seguire una rapida procedura e avere a disposizione un suono o un brano da utilizzare, che possiamo scegliere anche fra le migliaia di Suonerie gratis che Internet mette a ... Leggi la notizia su newsmondo

79_Alessio : RT @Manucasy: Ricordate quando pagavamo per le suonerie?? Invece ora lo lancerei giù dalla finestra ogni volta che suona - Manucasy : Ricordate quando pagavamo per le suonerie?? Invece ora lo lancerei giù dalla finestra ogni volta che suona - ReiKashino : RT @QueenofSorrow75: La mia suoneria non la sento da anni. Purtroppo non posso dire lo stesso per le suonerie degli occupanti di questo sco… -