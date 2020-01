Nuova raccolta differenziata: addio contenitori stradali, via al ‘porta a porta’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNocera Superiore (Sa) – Il cambio di passo della raccolta differenziata inizia dalla repulisti dei carrellati rossi oggi posizionati lungo le strade cittadine. addio bidoni, via al porta-a-porta con una sostanziale riduzione dei conferimenti settimanali del sacco nero (indifferenziata) in favore di una più strutturata e qualificata raccolta dei materiali di riciclo (carta, plastica, vetro). I dettagli del nuovo piano, che riguarderà sia le utenze private e che i commercianti, saranno illustrati domattina, mercoledì 15, alle ore 9. L'articolo Nuova raccolta differenziata: addio contenitori stradali, via al ‘porta a porta’ proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

“Calciatori 2019-2020” - la Nuova raccolta di figurine Panini : Album Panini 2019 2020 – E’ uscita in edicola “Calciatori 2019-2020” , la 59a edizione della collezione ufficiale di figurine Panini su tutto il calcio italiano. La raccolta si compone di 832 figurine (di cui 155 speciali foil, rainbow, ibride e embossed), da raccogliere in un album di grande formato da 128 pagine. Tante le novità della […] L'articolo “Calciatori 2019-2020” , la nuova raccolta di figurine Panini è stato realizzato da ...

Salerno - Polizia inaugura la Nuova Sezione con la “Giornata di raccolta sangue” : Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Nella mattinata odierna, in Piazza Amendola, nello spazio prospiciente la Questura, alla presenza di personale medico specializzato e del medico della Polizia di Stato, si è svolta la giornata di raccolta sangue organizzata dall’ADVPS Onlus – DonatoriNati Polizia di Stato, Associazione di donatori e volontari, in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona e ...

Nuova autoemoteca per la raccolta del sangue : donazioni in calo rispetto a 2 anni fa : Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’Azienda Ospedaliera “San Pio” ha consegnato nel corso di una cerimonia nella Sala convegni dell’Ospedale “Rummo” le chiavi di una autoemoteca per la raccolta del sangue e per l’immunoematologia alla Fratres. Il nuovo mezzo consentirà di procedere alla raccolta del sangue nelle strade di Benevento e provincia dai cittadini volontari. L’iniziativa si spiega con il ...

