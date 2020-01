Matteo Salvini | ecco perché la Lega trionfa in Emilia | Tommaso Fiazza | il sindaco

Matteo Salvini - i vescovi in Emilia come le sardine : "No a sovranismi e populismi". Il leghista risponde così : «Le prossime elezioni regionali in Emilia Romagna sono un'occasione importante perché la democrazia non venga umiliata e disattesa e i principi costituzionali ritrovino nelle nostre terre forme rinnovate di espressione e persone, delle diverse appartenenze politiche, impegnate a salvaguardarli, semp

Sondaggio Demos - Matteo Salvini legge Repubblica e festeggia : "Il 90% degli italiani vuole un leader forte" : Quando, nei giorni della crisi di governo, Matteo Salvini invocava pieni poteri nel nome degli italiani, l'opinione pubblica, ed in particolare la sinistra, reagiva indignata e azzardava paragoni tra il leader della Lega e il dittatore Benito Mussolini. Ma quelle parole di Salvini interpretano solo

Gregoretti - la maggioranza lascia la Giunta dopo aver provato a rimandare il voto su Matteo Salvini : Fallisce l'ennesimo tentativo della maggioranza giallorossa di far slittare la pronuncia sulla richiesta di processo per Matteo Salvini riguardo al caso Gregoretti. Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Italia Viva avevano chiesto che fosse messa ai voti la richiesta di acquisire i documenti sul

Gregoretti - Matteo Salvini contro Conte : "La gente che perde la dignità per la poltrona mi fa tristezza" : "Un'immensa tristezza". Sul caso Gregoretti torna a bombardare, Matteo Salvini, e nel mirino c'è solo Giuseppe Conte. Al Corriere della Sera il premier ha ribadito di non aver avuto alcun ruolo nella decisione di bloccare per alcuni giorni la nave militare con 131 migranti a bordo al largo di August

Matteo Salvini - il Financial Times lo incorona : "Se vince in Emilia diventa premier e dà una martellata al Pd" : "Se Salvini vince in Emilia-Romagna, allora diventa premier". Alla faccia di Giuseppe Conte che quest'oggi screditava l'importanza delle regionali, il Financial Times incorona Matteo Salvini. Il quotidiano britannico profetizza che un eventuale trionfo di Lucia Borgonzoni, candidata leghista nella c

Matteo Salvini - fronte comune con la Meloni : "Voglio il Mattarellum - no al proporzionale con venti partitini" : Appello raccolto. Anche Matteo Salvini si schiera contro la legge elettorale di impianto proporzionale studiata da Pd e M5s, come invocato da Giorgia Meloni nella sua intervista al Corriere della Sera. "Sosteniamo il Mattarellum, legge elettorale già sperimentata, efficace, garanzia di stabilità e s

Gli urtisti della comunità ebraica si affidano a Matteo Salvini contro Virginia Raggi : È così forte la sovrapposizione tra una parte dei venditori ambulanti e gli ebrei romani che Angelo Pavoncello, candidato con la Lega alle ultime europee e fan sfegatato di Matteo Salvini, è arrivato a parlare di antisemitismo in relazione alle nuove regole volute dalla giunta di Virginia Raggi. Gli urtisti hanno il diritto di protestare e tutelare i loro interessi, ma sarebbe meglio lasciare perdere le Leggi Razziali.Continua a leggere

La risposta di Matteo Salvini alle ultime minacce di morte sui social : “Io mi sento vivissimo” : Matteo Salvini risponde alle minacce di morte sui social Matteo Salvini ha ricevuto diverse minacce di morte sui social. L’ultima è a firma di Mohamed Hamal Goude che sul suo profilo commenta: “Salvini, non ti amo e spero che tu muoia“. Le minacce di morte non sono una novità per l’ex ministro, che come al solito non tarda a replicare. Salvini scrive: “Simpatico come augurio …… Bella educazione il ...

Matteo Salvini e il signor Giulio sul palco : "Votava sinistra - viene dall'Umbria - ha fatto 300 km per dirvelo" : dall'Umbria "de-piddizzata" a Coriano, Rimini. Il signor Luigi sconvolge anche Matteo Salvini per la sua devozione alla causa della Lega. E così l'ha addirittura fatto salire sul palco del suo comizio romagnolo, indicandolo poi su Facebook come simbolo di quella parte dell'Italia che vuole cambiare

Matteo Salvini finge di non ricordare la condanna per il coro razzista contro i napoletani : Il leader della Lega ha commentato così l'esistenza di una condanna per la violazione della legge Mancino, risalente a un episodio del 2009: "Il decreto di condanna penale per razzismo al processo di Torino? Ho calcolato 12 inchieste e processi aperti a mio carico, dal vilipendio all'abuso d'ufficio fino all'istigazione all'odio e al sequestro di persona, poi non ricordo ancora altro".Continua a leggere

Matteo Salvini - la "profanazione" dell'Emilia rossa : "Oggi Peppone voterebbe per la Lega" - la foto ribaltone : La "profanazione" di Matteo Salvini a Brescello. Il leader della Lega prosegue la sua campagna elettorale in Emilia Romagna e compie il gesto definitivo: farsi fotografare insieme al busto di Peppone, il mitologico sindaco comunista dei film anni 50 con Don Camillo. Non pago, dopo la foto accanto al

Matteo Salvini minacciato sui social : “Non ti amo - spero che tu muoia” : Matteo Salvini torna nel mirino degli haters e viene minacciato sui social da un ragazzo, Mohamed Hamal Goude. Il leader leghista, però, non si lascia intimidire e ormai avvezzo a queste situazioni ironizza sulla questione. Soltanto pochi giorni fa, infatti, Salvini aveva dovuto fare i conti con le minacce sgrammaticate di Andrea Magnani, un utente Twitter che scriveva: “spero che il primo vero terrorista ti faccia fuori, così impari a ...

Tra Renzi e Salvini vince il vero Don Matteo : Sarà anche raccomandato dall’Onnipotente e carezzato dallo Spirito Santo. Sarà antiquato, fintamente neorealista, così poco up to date e così tanto impasto mistico tra i vecchi telefilm di Derrick e del tenente Colombo. Ma, insomma, chapeau. Se Don Matteo, all’esordio della nuova serie, ottiene un r

Lucia Azzolina contro Matteo Salvini : "Lui non ha mai studiato - non sa distinguere la tesi dal tirocinio" : Lucia Azzolina si è sentita tirata in causa per la spifferata di Udo Gumpel sulla sua tesi copiata al 50 per cento. Una notizia che Matteo Salvini non poteva non commentare con un invito a "tornarsene a casa". Invito a cui il neo ministro all'Istruzione ha subito replicato: "Salvini? Non ha mai stud