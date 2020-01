Lamorgese: ampliare permessi umanitari

L'instabilità della Libia può avere "grosse ripercussioni" sui numeri dei flussi migratori.Così la ministra dell' Interno.Auspica quindi che la Ue lavori a "una soluzione politica". "Vanno aumentate le categorie per la concessione dei" per evitare quanto stava avvenendo a fine anno, quando "abbiamo rischiato che finissero in strada" migliaia di persone. La ministra annuncia che questa sarà una delle modifiche ai decreti sicurezza e conferma anche la riduzione delle multe per le Ong.(Di martedì 14 gennaio 2020)