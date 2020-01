Baglio: chiesta individuazione area alternativa a Monte Carnevale (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma – “Con la Giunta Raggi ormai e’ inevitabile ricadere nella legge di Murphy: se una cosa puo’ andar male, lo fara’. Anche sull’individuazione del nuovo sito per lo smaltimento dei rifiuti sono riusciti a scegliere il posto sbagliato al momento sbagliato”. “Glielo avevamo detto noi, e dopo di noi glielo hanno ribadito i tecnici del Comune, l’Enac e perfino l’Esercito. Lo scorso fine settimana i cittadini della Valle Galeria sono scesi in strada per rivendicare il loro diritto a far rinascere il loro territorio, che si sta lentamente riprendendo dopo la chiusura di Malagrotta”. “Per questo, noi del Partito democratico abbiamo presentato una mozione per chiedere l’individuazione di un altro sito piu’ appropriato. Speriamo che l’amministrazione non si dimostri cieca e voglia dare, finalmente, una ... Leggi la notizia su romadailynews

