Tapiro a Gennaro Gattuso: “La colpa delle sconfitte del Napoli è mia, bisogna stringere i denti” (Di lunedì 13 gennaio 2020) È un momento complicato per il Napoli. Nelle ultime quattro partite, la squadra è stata sconfitta tre volte. L'inviato di 'Striscia la Notizia', Valerio Staffelli, ha consegnato il Tapiro d'oro all'allenatore. Gattuso si è assunto la responsabilità di quanto sta accadendo: "La colpa è mia, ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare". Leggi la notizia su fanpage

