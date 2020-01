Precipita per 30 metri da una scogliera mentre tenta di farsi un selfie: modella muore a 21 anni (Di lunedì 13 gennaio 2020) La tragica morte della modella e influencer inglese Madalyn Davis: la ragazza, 21 anni, è Precipitata da una scogliera di Diamond Bay, in Australia, dove si trovava in vacanza, mentre tentava di scattarsi un selfie. Era in compagnia di alcuni amici, con i quali avrebbe voluto vedere l'alba, prima di cadere facendo un volo di 30 metri. "Bella sia dentro che fuori". Leggi la notizia su fanpage

