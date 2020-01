Il trapianto del piccolo Filippo è riuscito (Di lunedì 13 gennaio 2020) La storia del piccolo Filippo, un bambino di soli nove mesi, ricoverato agli Spedali Civili di Brescia, sta commuovendo l’intero paese. La sua unica possibilità di sopravvivenza, era il trapianto e grazie ai suoi genitori, l’obiettivo è stato raggiunto. È di ieri la notizia che il piccolo Filippo ce l’ha fatta. Dopo sole 48 ore dal trapianto, è tornato a ridere, mangiare, giocare e dormire. Mamma Serena adesso ha fiducia e vede il futuro del suo bambino. Ha confessato di aver pensato che lo avrebbe perso. Quando quegli uomini in camice bianco l’hanno informata della malattia di sui figlio, Serena ha cercato di informarsi su Internet, per cercare di capire. Alla fine, i genitori di Filippo hanno compreso che la sua unica speranza di vita, era il trapianto e hanno lanciato un ... Leggi la notizia su bigodino

GianniMagini : @saracino58 @LaVeritaWeb È un peccato che ancora non facciano il trapianto del cervello: non è bello nascere senza.… - Annalauraswann : @milan_corner @artpregno Dovreste saperlo che è molto rischioso questo tipo di commenti interagendo con un tifoso c… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Selena #Gomez, il nuovo tatuaggio in memoria del #trapianto di rene ricevuto dall'amica del cuore FOTO -