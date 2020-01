Bruno Arena torna in scena con “Uno di noi”: accanto a lui il figlio Gianluca (Di lunedì 13 gennaio 2020) Bruno Arena, la chioma riccia del duo comico de I Fichi d’India, ha compiuto 63 anni il 12 gennaio e quale miglior modo di festeggiare se non lavorare per il cinema al fianco del figlio Gianluca. Il titolo del film è Uno di noi, commedia d’azione che uscirà nel 2021. Bruno e Gianluca Arena insieme sul grande schermo Gianluca Arena, figlio del comico Bruno, ha ereditato dal padre il talento per il cabaret. Ha seguito le orme del padre non solo per quanto riguarda la vena comica ma anche per quel che concerne l’esperienza cinematografica. Padre e figlio, infatti, reciteranno insieme nel film Uno di noi, in uscita a gennaio 2021. Le riprese inizieranno in estate, secondo quanto annunciato da Gianluca Arena all’evento Music & Comedy for Peba Onlus lo scorso dicembre. La rosa del cast non è ancora completa, ma per il momento l’annuncio di Gianluca ha rallegrato tutti i fan di ... Leggi la notizia su thesocialpost

