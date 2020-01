Andavano a Roma per assistere alla trasmissione ‘C’è posta per te’: bus distrutto dalle fiamme (Di lunedì 13 gennaio 2020) A bordo c'erano circa cinquanta abruzzesi, provenienti dalla Valle Subequana e dalla Marsica, che erano diretti agli studi di registrazione del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, 'C'è posta per te'. Nessun ferito. Leggi la notizia su fanpage

