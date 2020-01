Traffico Roma del 11-01-2020 ore 19 | 30

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 17 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buon pomeriggio e ben trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sono trafficate le principali vie consolari in direzione della centro città sulla via Cassia coda storta la Giustiniana e del raccordo a via di Grottarossa code anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto poi sulla Salaria all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe rallentamenti e code ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 15 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale Ciò nonostante non mancano segnalazioni di incidenti Iniziamo da Roma nord Ci sono code sulla via Cassia partire dal raccordo Siena via di Grottarossa verso il centro ma anche da Tomba di Nerone sul raccordo in uscita dalla nel quartiere Trieste il Traffico è ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane tutto regolare lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare già penalizzata da un incidente avvenuto tra le uscite La Rustica Baby code sulla tangenziale ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti da oggi a lunedì dalle 7:30 alle 20:30 restano alti valori delle polveri sottili dall’impianto di ...

Traffico Roma del 11-01-2020 ore 08 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione non ci sono sostanziali novità il Traffico si presenta scorrevole sull’intera rete viaria cittadina nessuna segnalazione di rilievo sul raccordo e consolari oggi alle 18 all’Olimpico lazio-napoli le misure relative alla sicurezza alla viabilità e quindi anche alla sosta nell’area del Foro Italico scatteranno a breve ricordiamo che lo stadio è ...

Traffico Roma del 10-01-2020 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sul Raccordo Anulare code per incidente in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Appia altri file in carreggiata interna sempre per incidente tra ...

Traffico Roma del 10-01-2020 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane non molto il Traffico registrato al momento incidente sulla litoranea ostia-anzio Attenzione ci sono code nelle due direzioni all’altezza del primo ...

Traffico Roma del 10-01-2020 ore 10 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce ideati in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane nessuno stop ai lavori su via Aurelia solo uno spostamento del cantiere ed all’altezza della Stazione Aurelia dove era previsto inizialmente al nuovo ...

Traffico Roma del 09-01-2020 ore 16 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane sulla tangenziale incidente della Moschea direzione San Giovanni mentre sulla carreggiata opposta alle sono segnalate tra Tor di Quinto il corso di Francia ...

Traffico Roma del 09-01-2020 ore 12 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code per incidente sulla tangenziale est da via dei Monti Tiburtini fino a rampa di ingresso per la A24 in direzione San Giovanni trafficato di conseguenza ...

Traffico Roma del 09-01-2020 ore 11 : 30 : Errore: L'attributo resource non è valido. Luceverde Roma ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code per incidente sulla Flaminia verso il centro città a partire da via di Grottarossa sino a via Giovanni Fabbroni ci troviamo in prossimità di Corso Francia code per incidente anche sulla tangenziale dalla via Nomentana cena una rampa di ingresso per la A24 direzione San Giovanni trafficato di conseguenza percorso ...

Traffico Roma del 09-01-2020 ore 10 : 30 : INCIDENTE SULLA TANG.EST ALTEZZA SAN LORENZO IN DIREZIONE SAN GIOVANNI: CI SONO CODE A PARTIRE DA VIA DELLE VALLI; RALLENTAMENTI E CODE, PER IL Traffico, ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, VERSO IL FORO ITALICO, DALLA VIA SALARIA SINO ALL’USCITA DI CORSO FRANCIA. TRAFFICATO, DI CONSEGUENZA, ANCHE IL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. A Roma NORD CODE SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA E ...

Traffico Roma del 08-01-2020 ore 20 : 00 : RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA TORNATO REGOLA RE IL Traffico IN CARREGGIATA ESTERNA. PER UN’ ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CI SONO RALLENTAMETI TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA SI RALLENTA SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO FRANCIA E VIA DELLA MOSCHEA TRAFFICATA ANCHE LA VIA CASSIA SI VIAGGIA A RILENTO TRA IL RACCORDO ANULARE E ...

Traffico Roma del 08-01-2020 ore 19 : 30 : RIAPERTO IL TUNNEL DELLA GALLERIA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA RIMASTO CHIUSO TRA VIA SALARIA E VIA TIBURTINA DIREZIONE SAN GIOVANNI, SUL POSTO CI SONO CODE IN SMALTIMENTO CODE A TRATTI PER UN INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE A PARTIRE DALLO SVINCOLO DELLA LAURENTINA FINO ALLA CASILINA IN CARREGGIATA ESTERNA. UN’ ALTRO INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMETI TRA PIAZZALE VENTICINQUE MARZO 1957 E VIA PONTINA SI ...