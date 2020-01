Reggio Emilia: 60enne pagava 16enne per avere favori sessuali. Arrestato (Di sabato 11 gennaio 2020) Un uomo di 60 anni è stato Arrestato con l’accusa di prostituzione minorile, adescamento di minori, pornografia e possesso di materiale pedo-pornografico dopo essere stato denunciato da una mamma che aveva scoperto i rapporti dell’uomo con il figlio 16enne. pagava 16enne per favori sessuali Protagonista di questa turpe vicenda è un pensionato di 60 anni che intratteneva rapporti inappropriati con un ragazzo di 16. A scoprire il tutto la madre del giovane, guardando il telefono del figlio. L’uomo e il ragazzo avrebbero intrattenuto rapporti sessuali in cambio di denaro, sigarette, passaggi in auto e soldi per la droga. Tutto riportato nero su bianco sul cellulare, tra messaggi e fotografie dagli espliciti contenuti sessuali. Nei numerosi botta e risposta tra i due, sono emersi i pagamenti vari in cambio dei favori sessuali. La donna ha consegnato tutto il materiale ai ... Leggi la notizia su thesocialpost

