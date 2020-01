Panchina Barcellona: Xavi fa chiarezza sulla sua posizione (Di sabato 11 gennaio 2020) Panchina Barcellona: Xavi fa chiarezza sulla sua posizione. Sono tante le voci che lo vorrebbero sulla Panchina blaugrana Ernestro Valverde è in bilico sulla Panchina del Barcellona. Il tecnico classe 1964 non sta convincendo, soprattutto dopo la sconfitta del Barcellona in Supercoppa spagnola contro l’Atletico Madrid. Si fanno sempre più insistenti le voci su Xavi come nuovo allenatore dei blaugrana. «Il Barcellona è un sogno, ma sono focalizzato sull’Al Saad. Valverde merita rispetto, è lui l’allenatore», queste le parole di Xavi riportate da El Chiringuito TV. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

