Il gip libera due indagati per Bibbiano e condanna la gogna mediatica: “Distrutta la loro immagine” (Di sabato 11 gennaio 2020) La storia dell’indagine Angeli& Demoni, ormai nota ai più come caso Bibbiano, continua. Lo fa tra le pagine del provvedimento con il quale lo scorso 23 dicembre il giudice ha stabilito che Federica Anghinolfi e Francesco Monopoli possono tornare in libertà, interdetti dalla professione per un anno. Ex dirigente dei servizi sociali Val d’Enza lei e assistente sociale lui, erano stati messi entrambi agli arresti domiciliari. Sia per il pm che per il giudice non sussiste pericolo di inquinamento delle prove poiché la gogna mediatica ha trasformato gli indagati in mostri e infetti agli occhi dell’opinione pubblica, come riporta Il Dubbio, fonte della notizia. LEGGI ANCHE >>> Cosa significa (davvero) che la Cassazione «ha scarcerato» il sindaco di Bibbiano Caso Bibbiano: gogna mediatica più efficace delle misure cautelari Il gip ha parlato dell’«immagine ... Leggi la notizia su giornalettismo

