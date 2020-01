Caicedo: “Non vedo l’ora di scendere in campo” (Di sabato 11 gennaio 2020) Nel pre partita di Lazio-Napoli il centravanti biancoceleste Felipe Caicedo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel: “Non vedo l’ora di scendere in campo in una gara così importante per noi. Abbiamo ottenuto risultati importanti, dobbiamo continuare su questa strada. Sarà una partita da affrontare al meglio per ottenere punti. Dovremo capire che tipo di pressione effettuerà il Napoli”. L'articolo Caicedo: “Non vedo l’ora di scendere in campo” ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

