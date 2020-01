Su Steam è possibile ottenere le colonne sonore senza dover per forza acquistare i giochi (Di venerdì 10 gennaio 2020) Valve ha annunciato alcune modifiche significative al modo in cui le colonne sonore vengono gestite su Steam. Finora, la musica veniva venduta come una sorta di DLC, il che significava che i giocatori dovevano possedere un certo gioco se volevano anche acquistare la colonna sonora di quel titolo. Ora invece sarà possibile acquistare una colonna sonora, indipendentemente se possediamo o meno quel determinato gioco.Il nuovo sistema supporta anche tipi di file di qualità superiore rispetto agli MP3. Valve sta introducendo una nuova interfaccia per la riproduzione di colonne sonore anche attraverso la Libreria di Steam, per migliorare il servizio attuale. Per le persone che preferiscono utilizzare il proprio lettore invece, Steam permetterà ora di scegliere una singola directory musicale per le colonne sonore, anziché spargerle in diverse sottodirectory del gioco.Altra nuova feature è la ... Leggi la notizia su eurogamer

