Schianto tra due auto a Castano Primo: due feriti, uno portato in elicottero in ospedale (Di venerdì 10 gennaio 2020) Due automobilisti sono stati protagonisti di un grave incidente stradale nella serata di ieri a Castano Primo, in provincia di Milano. Si tratta di due uomini, uno di 24 e l'altro di 44 anni. Uno dei due è molto grave: è stato trasportato in elicottero verso l'ospedale di Circolo di Varese. L'altro invece è stato stabilizzato sul posto e portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Leggi la notizia su fanpage

LaStampa : Strada provinciale 41 chiusa per oltre un'ora all’imbocco del paese per lo scontro tra un’auto e un furgone. - Marco_chp1 : RT @leggoit: Tremendo schianto frontale tra un'auto e un furgone: muore sul colpo un uomo di 30 anni - francobus100 : Tremendo schianto frontale tra un'auto e un furgone: muore sul colpo un uomo di 30 anni -