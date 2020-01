I sondaggi tentano le "sardine": sarebbero il quarto partito (avvantaggiando Salvini) (Di venerdì 10 gennaio 2020) Da mezzanotte comincia il blackout elettorale resteranno pertanto queste, a due settimane dal voto in Emilia Romagna e... Leggi la notizia su today

virginiasacchi : Tentano di affondare il #taglioparlamentari prima delle elezioni così altro giro, #LeggeElettorale su misura delle… - carmpllo : @LaNotiziaTweet Hanno letto i sondaggi che dicono non supereranno la soglia. E prima che i sorci abbandonino la nav… - Federicobarald3 : RT @RealBadrose: Eccoli lì, nel #PD si stanno cagando sotto e tentano di far slittare tutto. Che per caso ci sono dei nuovi sondaggi? ?? #o… -