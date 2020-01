Grande Fratello VIP 2020, Clizia Incorvaia in confessionale torna a parlare di Francesco Sarcina (Di venerdì 10 gennaio 2020) Per Clizia Incorvaia l'interruzione dei rapporti con Francesco Sarcina è una ferita ancora aperta nonostante siano passati ormai diversi mesi dal giorno in cui i due hanno messo la parola fine alla loro storia.Se durante la cena si sfoga con i coinquilini raccontando i momenti più difficili passati nel periodo della separazione, in un confessionale, Clizia si apre e riflette sull'epilogo tra lei e il frontman de Le Vibrazioni. Non volevo questa fine, perché sicuramente i grandi amori non finiscono mai in maniera troppo pacifica. Ma non pensavo di finire in questa melma. La cosa terrificante di questa storia è la gogna mediatica che ho subito senza che io facessi nulla. Ero separata e potevo fare tutto quello che volevo. Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia ancora contro Francesco Sarcina (Video) Grande Fratello ... Leggi la notizia su blogo

davidemaggio : GF VIP vs Milly Carlucci. Antonella Elia: «Che palle 'ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’as… - GrandeFratello : ... facciamo un brindisi alla loro libertà emotiva e ad una vita magnifica! ?????? (CIT) Un ventennale di Grande Frat… - QuiMediaset_it : Ottimo debutto per la quarta edizione di #GFVIP condotto da @alfosignorini: supera 3.600.000 spettatori e si aggiud… -