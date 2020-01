Galaxy Bloom è il nome del Fold 2, conferme anche per Galaxy S20 (Di venerdì 10 gennaio 2020) Galaxy Bloom, questo sarebbe il nome confermato dall’azienda sudcoreana per la seconda iterazione del dispositivo pieghevole di Samsung.Un design ispirato al porta cipria femminile, infatti il target di questo secondo pieghevole sarebbero le ventenni per cui il prodotto è stato pensato con un design familiare.Secondo SamMobile, sarebbe stato confermato anche il nome dei prossimi Galaxy S, in effetti si partirebbe dal venti, quindi un cambio di numerazione anche per la serie S dopo quella della serie Note che non fu molto fortunata.Galaxy Bloom è il nome del Fold 2Al CES di Las Vegas, Samsung avrebbe confermato i nomi dei suoi prossimi top di gamma, attesi per l’11 febbraio, in una riunione a porte chiuse con i principali partner commerciali.Già alla conferenza per gli sviluppatori tenutasi ad ottobre del 2019, Samsung indicava con il nome in codice Bloom riferendosi al Fold ... Leggi la notizia su pantareinews

