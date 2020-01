Alcol e morti del sabato sera: "Più etilometri e pattuglie" (Di venerdì 10 gennaio 2020) Redazione Il ministro Lamorgese sigla un protocollo con l'Anci: «Prevenzione e controlli severi davanti alle discoteche» Finora siamo dinanzi alla solita sagra dei buoni propositi, speriamo che in futuro incidenti e vittime della strada diminuiscano. Intanto «le polizie municipali saranno coinvolte nell'espletamento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana». Lo prevede un accordo quadro siglato ieri mattina al Viminale tra il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ed il presidente dell'Anci, Antonio Decaro. Lamorgese ha inoltre inviato a tutti i prefetti una direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale nei tratti più esposti a rischio incidenti, in particolare vicino a luoghi di aggregazione ed alle zone con strutture di intrattenimento. Nell'immediato, tale coinvolgimento riguarderà le polizie locali delle 14 città metropolitane e dei ... Leggi la notizia su ilgiornale

