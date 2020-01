Zorniger: “Demme non è il classico playmaker. Maradona e Gattuso suoi idoli” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Zorniger: Demme è un tifoso del Napoli, ma non viene a Napoli per fare il tifoso, ma il grande professionista che è A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Alexander Zorniger, ex allenatore del Lipsia e di Demme. Queste le sue parole: SU DREMME “Demme non è il classico playmaker, ma unisce buone qualità tecniche a quella che è la sua caratteristica maggiore, ossia una resistenza incredibile: è forse il giocatore che ho allenato con maggiore resistenza e forza fisica. Durante un ritiro estivo facevamo corsa a gruppi, ma lui correva da solo perchè staccava tutti gli altri.Dovetti prendere una bici per stargli dietro e nemmeno ci riuscii. Demme alla resistenza aggiunge una buona capacità di analisi e lettura del gioco, ha un’alta percentuale di passaggi riusciti, ciò su cui invece deve migliorare è in fase realizzativa. Non segna molto, non è ... Leggi la notizia su forzazzurri

