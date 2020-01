La serie Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX torna questa volta su Nintendo Switch (Di giovedì 9 gennaio 2020) Gli originali spin-off Pokémon Mystery Dungeon, ovvero Pokémon Mystery Dungeon: Red Rescue Team e Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team approderanno questa volta su Nintendo Switch, secondo quanto svelato dal Nintendo Direct tenutosi nella giornata di oggi.Il gioco si chiamerà Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX e a quanto pare non dovremo aspettare poi molto, perché l'uscita è prevista per il 6 marzo 2020. Pokémon Mystery Dungeon utilizza un sistema di gioco a turni, in cui ogni passo o azione che farete conterà come un turno. Lungo la strada, unirete le forze con altri Pokémon per abbattere nemici, ma generalmente avrete un controllo limitato su di essi. Ovviamente, i giochi premiano anche l'esplorazione posizionando oggetti utili nei Dungeon che potete usare per guadagnare un vantaggio in battaglia.Se volete mettere le mani sul gioco sappiate che è disponibile attraverso ... Leggi la notizia su eurogamer

