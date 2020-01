Rigenerazione urbana. Finanziati altri 22 interventi in 19 Comuni toscani (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La Regione finanzia altri 22 interventi di Rigenerazione urbana in 19 Comuni delle aree interne della Toscana, per un investimento Leggi la notizia su laprimapagina

virginiaraggi : Roma è tra le 9 città del mondo che partecipano al bando internazionale #ReinventingCities per la realizzazione di… - FabrizioMaiozzi : RT @virginiaraggi: Roma è tra le 9 città del mondo che partecipano al bando internazionale #ReinventingCities per la realizzazione di proge… - lodoli_fabio : RT @virginiaraggi: Roma è tra le 9 città del mondo che partecipano al bando internazionale #ReinventingCities per la realizzazione di proge… -