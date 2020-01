Sanremo, il cast si allunga a 24 cantanti Arrivano Tosca e la sorpresa Rita Pavone - (Di martedì 7 gennaio 2020) Paolo Giordano La «popstar sovranista» in gara a 74 anni. Mancava dal 1972 Colpo di scena. Mai accaduto prima. Il presentatore e direttore artistico del Festival di Sanremo nei giorni scorsi ha confermato un cast di 22 Big e poi ieri sera in diretta tv ne ha aggiunti altri due. Amadeus li ha annunciati durante la puntata speciale dei Soliti Ignoti su Rai1 dedicata ai biglietti della Lotteria Italia, un evento che il pubblico segue da sempre soprattutto per scoprire se è vincitore di uno dei premi milionari. Quest'anno una novità. E Amadeus ha gestito da perfetto padrone di casa un programma di difficile conduzione anche perché sottoposto a enormi pressioni. Oltre ai nomi già annunciati, in gara ci saranno anche Tosca con il brano Ho amato tutto (che si dice essere molto bello) e soprattutto Rita Pavone che canterà Niente (Resilienza 74) e tornerà in gara 48 anni dopo (dicesi ... Leggi la notizia su ilgiornale

