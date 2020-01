Safilo: sindacati, no ai 700 esuberi, mettere in campo soluzioni alternative (Di martedì 7 gennaio 2020) Padova, 7 gen. (Adnkronos) - "Si è svolto oggi il primo incontro con l’azienda dopo la presentazione del piano industriale del 10 dicembre e lo sciopero di gruppo del 13 dicembre che ha ottenuto una straordinaria partecipazione. L’azienda ha riconfermato il piano industriale che prevede i 700 esuber Leggi la notizia su liberoquotidiano

