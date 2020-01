Incidente in Perù, autobus travolge 8 minibus: 16 morti e decine di feriti (Di martedì 7 gennaio 2020) Tragedia in Perù, dove un pullman con a bordo decine di persone è rimasto coinvolto in un gravissimo Incidente autostradale. Il mezzo stava procedendo a forte velocità, quando all’improvviso si è schiantato contro 8 minibus che in quel momento erano parcheggiati lungo la carreggiata. Il bilancio dello scontro è drammatico: si parla di almeno 16 morti e decine di feriti. Tra le vittime ci sarebbero anche due cittadini tedeschi di 30 e 28 anni. Incidente in Perù Il pauroso schianto si è consumato a sud del Paese. Stando alle prime informazioni raccolte, l’autobus stava viaggiando lungo l’autostrada e avrebbe imboccato una discesa alla velocità di 106 km/h mentre il limite imposto era di 90 all’ora. La Polizia nel frattempo sta proseguendo con l’analisi del tracciato del Gps che sarà utile per raccogliere il maggior numero di informazioni utili alle indagini. ... Leggi la notizia su notizie

