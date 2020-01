Franco Ciani suicida, parla Roberta Faccani: "Fino a pochi giorni fa era era allegro, ironico e pieno di progetti" (Di martedì 7 gennaio 2020) Il 2 gennaio scorso l'autore e musicista Franco Ciani, ex marito di Anna Oxa, si è suicidato in un hotel di Fidenza in provincia di Parma. Per tirarsi fuori dai debiti che lo stavano perseguitando da tempo, secondo quanto riportato da diversi quotidiani, Ciani si è proposto ad Amadeus per il Festival di Sanremo 2020, scrivendo un brano per Barbara De Santis e Roberta Faccani (ex Matia Bazar), che ha così commentato la notizia dell'inatteso suicidio dell'autore.Sono profondamente rattristata, sconcertata e attonita; di lui conservo un ricordo di uomo buono, gentile e simpatico. Niente di lui, nemmeno un istante, ci ha fatto subodorare un così forte disagio, un momento di cotanta fragilità evidentemente pregressa e maturata per altre circostanze. Siamo tutti senza parole, profondamente dispiaciuti, ma Franco Fino a pochi giorni prima del suo gesto era allegro, ironico, dolce e pieno ... Leggi la notizia su blogo

