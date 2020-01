Aggressione nel romagnolo, vittima una donna di 88anni (Di martedì 7 gennaio 2020) Dramma in Emilia, un’anziana trovata morta in casa con una ferita alla testa. Fermato il nipote della donna di 88 anni, dopo l’interrogatorio avrebbe confessato. Il fatto è accaduto a Riccione, dove la vittima è stata ritrovata con delle ferite agli occhi. L’assassino, Alessio Bellini, in queste ore si trova agli arresti detenuto in Ospedale … L'articolo Aggressione nel romagnolo, vittima una donna di 88anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

