L’Iran si tira fuori dall’accordo nucleare del 2015 (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dopo l’uccisione del comandante Qassem Soleimani, L’Iran non rispetterà più nessuno degli impegni presi con l’accordo del 2015 sullo sviluppo del nucleare. L’Iran si tira fuori dagli impegni presi con l’accordo sul nucleare del 2015. L’annuncio è stato dato dalla Tv iraniana, secondo cui Teheran si ritiene svincolata da tutti i vincoli imposti dall’accordo del 2015 per quanto … L'articolo L’Iran si tira fuori dall’accordo nucleare del 2015 proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

Veleno67369838 : RT @DiGeralt: Ho come l'impressione che stiamo per assistere alla ennesima missione di pace. O finalmente Israele tira fuori i coglioni e a… - DiGeralt : Ho come l'impressione che stiamo per assistere alla ennesima missione di pace. O finalmente Israele tira fuori i co… - MARTINAPETRUCC2 : RT @diodeglizilla: Considerando che la Juve ha pagato 150 milioni per Ronaldo, secondo l’Iran Trump vale 25 milioni meno di uno che tira ca… -