Il creatore di Minecraft vorrebbe aprire un nuovo studio e chiede pareri ai giocatori (Di lunedì 6 gennaio 2020) Markus "Notch" Persson ha goduto di un tranquillo ritiro da quando ha venduto Mojang e il suo gioco di successo Minecraft a Microsoft anni fa, ma ora sembra che sia pronto per tornare al lavoro, come suggerisce un nuovo tweet.Persson attraverso Twitter ha posto la seguente domanda su Twitter: "Teoricamente, preferireste che creassi piccoli giochi gratuiti o che realizzi uno studio e realizzi raffinati giochi commerciali?". Fino ad ora le risposte sono state molto varie: alcuni hanno supportato il creatore di Minecraft nello sviluppo di giochi, mentre altri hanno avuto altre idee.Un utente ad esempio ha risposto: "Vorrei che tu riuscissi ad investire in altri studi", mentre altri non sembrano molto ottimisti per l'apertura di un nuovo studio, visto che Notch ha abbandonato ai tempi Mojang. I giocatori si sono chiesti anche che tipo di giochi avrebbe sviluppato con un nuovo studio, se ... Leggi la notizia su eurogamer

