Conte Capello | botta e risposta di fuoco | «Ma di cosa parliamo…»

botta e risposta di fuoco tra Antonio Conte e Fabio Capello al termine della sfida tra Napoli e Inter. L'allenatore nerazzurro ha esordito così a Sky: «Non sono d'accordo con Capello. Non penso che l'Inter si sia abbassata e abbia giocato in contropiede». La replica di Capello sullo sfruttamento degli spazi sollecita l'ira di Conte: «Ma quali spazi, di cosa stiamo parlando? La squadra sa sempre cosa fare». La litigata in diretta televisiva si è spenta con un chiarimento tra i due.

