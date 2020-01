Roghi in Australia, in campo 3mila riservisti: è la più grande mobilitazione del dopoguerra (Di sabato 4 gennaio 2020) Le autorità Australiane hanno richiamato in servizio oltre tremila militari della riserva per contrastare l’emergenza incendi che da settembre ha già causato 23 morti, la distruzione di 1.500 case e di un territorio grande il doppio del Belgio. L’annuncio della più grande mobilitazione del dopoguerra è stato fatto dal premier, Scott Morrison, dopo che i Roghi nelle foreste hanno causato altre due vittime nell’Isola del canguro, la terza del Paese, situata a 112 chilometri dalla città meridionale di Adelaide. Si tratta di due persone la cui auto è stata avvolta dalle fiamme vicino a Parndana.Sull’isola dal 20 dicembre i Roghi hanno distrutto 100mila ettari di foreste, per lo più nel parco nazionale Flinders Chase che ospita 60.000 canguri, 50.000 koala ed esemplari di altre specie in via ... Leggi la notizia su huffingtonpost

