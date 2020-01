LIVE Atp Cup 2020, 4 gennaio in DIRETTA: in corso Austria-Croazia e Serbia-Sudafrica, più tardi tocca Djokovic e Nadal! (Di sabato 4 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8:50 Serbia-Sudafrica – Cominciata la partita tra Lajovic e Harris. 8:46 4-4 tra Novak e Cilic, mentre sta per cominciare Lajovic-Harris. 8:40 Anche Cilic costretto ad annullare una palla break: 3-4 per il croato. 8:34 Novak pareggia nuovamente il conto del primo set: 3-3. 8:31 Molto più agevole il turno di battuta di Cilic che lo tiene a zero. 8:26 Novak soffre, annulla una palla break ma mantiene il servizio e si porta sul 2-2. 8:21 Avvio di match senza break: conduce Cilic 2-1. 8:15 Comincia la partita tra Novak e Cilic che apre le ostilità tra Austria e Croazia. 8:10 Il Giappone ha conquistato anche il terzo punto contro l’Uruguay: Matsui e McLachlan si sono liberati in due set di Behar e Cuevas. 8:05 A Sydney risuonano gli inni di Austria e Croazia, mancano pochi minuti all’inizio di Novak-Cilic. 8:00 Ancora ... Leggi la notizia su oasport

