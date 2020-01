Un GameCube utilizzato come portacenere? L'immagine fa imbestialire i fan (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una foto di un GameCube che è stato riutilizzato come un portacenere recentemente è diventata virale sul web anche se è stata pubblicata quattro anni fa.Nell'immagine si vede quello che ormai rimane della parte superiore dove veniva inserito il disco, sommerso da mozziconi di sigarette. La vista del portacenere di GameCube ha fatto arrabbiare molti fan di Nintendo, perché ritengono irrispettoso che la console venga utilizzata in quel modo. Molti fan di Nintendo hanno anche dichiarato quanto sia stato doloroso guardare quella foto, dato che GameCube ha creato molti bei ricordi nel corso della sua vita.Ovviamente non sappiamo il motivo di questo gesto; forse la console non era più funzionante ed il suo possessore ha deciso di trasformarla in un portacenere anziché buttarla. Tuttavia il web non è stato molto contento della sua fine e di seguito potete dare uno sguardo ad alcuni ... Leggi la notizia su eurogamer

