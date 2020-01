Ultime Notizie Roma del 03-01-2020 ore 17:10 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Ester in apertura altissima tensione in medioriente dopo degli Stati Uniti con un raid sull’aeroporto di Baghdad hanno ucciso il generale iraniano Castel mazzo il pentagono fa sapere che la Terra è stato deciso da Trump perché l’alto ufficiale voleva uccidere diplomatici americani Amò se destinata Però ad avere conseguenze sui delicati equilibri nell’aria l’iran ha subito reagito parlando di atto di terrorismo e minacciando ritorsioni manifestazione in piazza a Tirana l’ambasciata americana ha invitato i cittadini americani a lasciare immediatamente l’iraq la decisione del presidente Trump ha salvato molte vite umane dice il diario di Stato statunitense Mike Pompeo spiegando come con l’uccisione di solimani è stato ... Leggi la notizia su romadailynews

