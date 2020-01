Incendio in un deposito di camper: vigili del fuoco sul posto, non si sa se ci sono persone coinvolte (Di venerdì 3 gennaio 2020) Un Incendio è divampato all’interno di un parcheggio per camper in zona Garbatella, a piazza Giovanni da Verrazzano, a Roma. Distrutti almeno 6 camper, non si sa se ci abitavano persone. sono in corso le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco. Sul posto anche ambulanze e vigili.L'articolo Incendio in un deposito di camper: vigili del fuoco sul posto, non si sa se ci sono persone coinvolte Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

trapani24h : Incendio in via Settantasette, distrutto un deposito: vigili del fuoco sul posto - trapani24h : CRONACA TRAPANI – Fortissimo incendio distrugge un deposito: sul posto i vigili del fuoco - PrimaStampa_eu : CRONACA TRAPANI - Fortissimo incendio distrugge un deposito: sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale c… -