Guess My Age 2020, tra i vip delle nuove puntate tanti volti dei reality: ecco chi ci sarà (Di venerdì 3 gennaio 2020) Guess My Age riparte il 6 gennaio su Tv8 e, come tradizione, nelle prime puntate le coppie saranno formate da una persona comune e un vip. Il meccanismo del programma rimane lo stesso: i concorrenti devono indovinare l’età dei personaggi sconosciuti davanti a loro. Nelle sei manche che portano al gioco finale la coppia di concorrenti può giocarsi gli aiuti a disposizione: la canzone, il vip, il ricordo, la cronaca, lo spettacolo e lo zoom. Al termine delle sei manche la coppia si gioca il tutto per tutto nella sfida finale dove può contare su 4 indizi e 4 tentativi per azzeccare l’età dell’ultimo sconosciuto. Ad ogni errore, però, il montepremi custodito fino a quel momento si dimezza inevitabilmente. Torniamo a noi. Nella seconda parte della terza edizione del game condotto da Enrico Papi, dicevamo, ci saranno numerosi volti noti al pubblico amante dei ... Leggi la notizia su trendit

SMSNEWSOFFICIAL : Al via dal 6 gennaio su TV8 le nuove puntate di GUESS MY AGE, condotto da Enrico Papi - THEMARYAM13 : @ihavemessedhair Tusi guess kro age ?? - sanergizer : @csannyy SKFJSJFJS IM QI BUT GUESS MY AGE -