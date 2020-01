“Ho perso 30 chili”. Platinette ormai è un altro. Che forma, ecco come ci è riuscito (Di giovedì 2 gennaio 2020) Mauro Coruzzi, l’opinionista televisivo conosciuto da tutti con il nome d’arte di Platinette, ha deciso di dare una svolta alla sua vita intraprendendo una dieta ferrea che gli ha permesso di rimettersi in forma. Fondamentale si è rivelato il supporto di un’esperta nutrizionista, che l’ha seguito passo dopo passo. Questa sua scelta si è resa necessaria perché negli ultimi tempi stava avendo diversi problemi fisici, infatti aveva dolore alle gambe ed affanno. La sua dieta ha avuto inizio in estate, precisamente nel mese di luglio, ed in 6 mesi ha ottenuto un risultato straordinario: è riuscito a perdere ben 30 chili. La nutrizionista che lo ha aiutato lavora a Parma ed il primo consiglio che gli aveva dato era stato il riposo assoluto. Per chi non lo sapesse, bisogna precisare che Platinette soffre di una problematica psicologica: la fame nervosa. Vediamo cosa ha ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

