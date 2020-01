Gazzetta: rinnovo Milik, De Laurentiis è irremovibile sulla clausola rescissoria (Di giovedì 2 gennaio 2020) Si apre il mercato di gennaio in cui Giuntoli punta a chiudere subito le trattative aperte per consegnare a Gattuso una formazione completa, ma il Napoli è impegnato anche sul fronte rinnovi. Quello che in questo momento preoccupa in prima persona il presidente De Laurentiis è Arek Milik, club e attaccante polacco dovrebbero riuscire ad intendersi sulle cifre per i prossimi 4 anni, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, ma il nodo è sulla clausola rescissoria su cui il presidente non transige. Trovare una soluzione sarà una delle priorità dei prossimi dal momento che Arek rientra a pieno nel progetto di Gattuso e che proprio in questo momento il Napoli sembra non poter fare ameno dei suoi gol Milik ha chiesto 4 milioni a stagione per le prossime quattro, mentre il Napoli gliene offre 3. Probabilmente, a 3,5 si potrebbe chiudere, ma resta il nodo della clausola rescissoria che ... Leggi la notizia su ilnapolista

