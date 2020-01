Un 2020 di sport: i 10 record da battere (Di mercoledì 1 gennaio 2020) SOTOMAYORTORTURENAUD LAVILLENIECHE STAFFETTANOAH LYLESSIMONA QUADARELLAJUVENTUSROGER FEDERERLEWIS HAMILTONVALENTINO ROSSII record nello sport misurano le possibilità del genere umano. E ogni volta il paletto si sposta un po’ più in là. Il 2020 è l’anno delle Olimpiadi di Tokyo, ma tanti altri appuntamenti ci accompagneranno alla più importante rassegna mondiale. Gli atleti di tutto il pianeta – uomini e donne – hanno già preso la rincorsa. Abbiamo fissato 10 record da battere, 10 muri da superare, 10 poster da togliere dalla parete della memoria. Perché se batti un record entri nella storia dello sport e ci rimani per sempre, o almeno finché non arriva qualcuno a fare meglio di te. TORTU HA RAGIONE «Il 2020 è l’anno della mia vita, per Tokyo salterò la stagione indoor». L’ha detto la stella della nostra atletica, Filippo Tortu. Per poi aggiungere: «Sono sicuro di ... Leggi la notizia su vanityfair

