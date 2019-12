Mattino: Di Lorenzo migliore del Napoli per contrasti vinti. Supera Koulibaly anche in quelli aerei (Di martedì 31 dicembre 2019) Sul Mattino le statistiche di InstatScout su Di Lorenzo. Il terzino ex Empoli fa registrare dati estremamente positivi che lo mettono al centro della squadra e che soprattutto certificano il fatto che ha Superato Kalidou Koulibaly. “il Napoli ha subito 359 attacchi strutturati, ma solo 3 si sono conclusi con un gol, lo 0.8%”. Percentuali che crescono quando si guarda alla corsia di destra, dove il terzino sembra davvero decisivo. Non solo. Guardando ai contrasti difensivi, i dati di Di Lorenzo Superano quelli del collega senegalese “sono 147 i tackle nell’ultima trequarti di campo effettuati dall’ex empolese, 126 quelli di Koulibaly, 118 quelli di un altro mastino del valore di Allan. Se la percentuale di successo di Koulibaly resta più alta (75%), quella del terzino (59%) Supera quella di Allan (56%)”. Di Lorenzo è anche fondamentale sui contrasti ... Leggi la notizia su ilnapolista

