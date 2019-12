Caserta: un Capodanno in piazza Dante con Peppe Iodice (Di lunedì 30 dicembre 2019) Capodanno a Caserta: la serata di San Silvestro in piazza Dante (organizzata in extremis) avrà il famoso comico di Made in Sud come ospite d’onore. Seppur organizzato in extremis, anche la città di Caserta festeggerà il Capodanno in piazza. Come riporta “Il Mattino”, l’evento (organizzato in collaborazione con radio 101) si svolgerà in piazza Dante … L'articolo Caserta: un Capodanno in piazza Dante con Peppe Iodice proviene da 2A News. Scritto da Luigi Maria Mormone Leggi la notizia su 2anews

DamageGi : RT @dividol: #Caserta Il cucciolo RUDY vive in macchina ?? È bellissimo, ha solo 4 mesi, non può andare in un canile con altri 2000 sfortuna… - oob781 : Esattamente un anno fa, da Caserta alle 3 del mattino, partivo alla volta di Brugnato (La Spezia) con Flixbus per p… - cronacacaserta : Gelo e raffiche di vento flagellano il Casertano -