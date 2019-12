Si risveglia dal coma dopo un incidente e dice alla moglie | “Ciao | amore”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il 30 novembre un runner di montagna, Andrea Grilli, è stato vittima di un terribilein montagna. È stato inper quasi un mese, ma le sue condizioni sono via via migliorate, fino al commovente momento del risveglio e delle prime parole. A darne notizia è la società sportiva di cui fa parte il runner. Il racconto dell’Si chiama Andrea Grilli ed è uno sportivo. Un Falco di Lecco, per la precisione, appassionati ed esperti di corse di montagna. È proprio la loro pagina Facebook a raccontare quanto accaduto all’amico e compagno Andrea, vittima di un terribileil 30 novembre.Quella mattina, si legge nel post, Andrea si stava allenando sul Resegone, monte sulle Prealpi Orobie. Era presto e probabilmente il terreno era ancora ghiacciato: questo sarebbe il motivo della quasi fatale caduta di Andrea. Un volo di parecchi metri, in un sentiero ...

