LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano | Eurolega basket 2020 in DIRETTA | meglio i russi in avvio

Leggi la notizia su oasport

(Di giovedì 26 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12-9 Palleggio, arresto e tiro comodo per Roll. 12-7 2/2 ai liberi per Kurbanov. Troppa libertà per Daniel Hackett, che pesca Kurbanov in area: fallo e due tiri liberi in arrivo per il numero 41. 10-7 Ripartenza micidiale del: Hines serve l’assist per Voigtmann che trova due punti comodissimi. Primo timeout della gara per Ettore Messina. 8-7 2/2 dalla lunetta per Scola. 8-5 A bersaglio il tiro libero supplementare per Hines. 7-5 Ancora in palla Hackett, che fornisce un ottimo assist a Hines. Canestro e fallo subito per il centro del. 5-5 1/2 ai liberi per Scola. Ancora contropiede per l’: Micov lancia Scola, che subisce il fallo sul tentativo di tiro. 5-4 Schiacciata di Tarczewski,c’è! 5-2 Tripla di Voigtmann. 2-2 La risposta deiè firmata Daniel Hackett. 0-2 Rodriguez si iscrive subito al ...

Pianeta_Basket : LIVE EL - CSKA Mosca-Olimpia Milano (Primo Quarto) - OA_Sport : LIVE Cska Mosca-Olimpia Milano, Eurolega basket 2020 in DIRETTA: trasferta durissima in Russia a Santo Stefano - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Dalle 18:00 LIVE su Eurosport 2 e -